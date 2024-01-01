Аршавин назвал два фактора для идеального 2024 года

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин в интервью "Матч ТВ" заявил, что для идеального 2024 года необходимо сочетание двух факторов.

"Зенит" после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.