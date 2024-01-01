Грилиш опубликовал эмоциональный пост об ограблении своего особняка

«Даже не могу объяснить, насколько я опустошён из-за произошедшей кражи со взломом у меня дома несколько дней назад.



Семья значит для меня весь мир, нет ничего важнее, чем обеспечение безопасности для них. Это был травматичный опыт, я благодарен богу, что никто не пострадал.



В последние 12 месяцев у меня было столько удивительных достижений и впечатлений, честно говоря, это был мой лучший год в жизни с точки зрения футбола, но сейчас не похоже на то, что я могу это отпраздновать.



Люди, которые совершают такие ужасные преступления, понятия не имеют, какой ущерб наносят жизням людей. Надеюсь, их найдут и привлекут к ответственности, чтобы ни одна другая семья не пережила то, что перенесли мы», — написал Грилиш в своих социальных сетях.