Московский "Спартак" переименовал свой стадион
Московский "Спартак" объявил о переименовании своего домашнего стадиона.
Ранее название арены включало в себя название банка, являвшегося спонсором клуба. Теперь стадион будет называться именем крупнейшей нефтяной компании, которая в августе приобрела 100 процентов акций клуба и арены.
""Лукойл" более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций "Спартака" и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы. Переименование стадиона - часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры "Спартака". Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет "Спартаку" добиться новых больших побед!", - говорится на официальном сайте "Спартака".
Напомним, стадион был открыт в сентябре 2014 года. Его вместимость составляет 45,5 тысячи человек.