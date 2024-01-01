Московский "Спартак" переименовал свой стадион

""Лукойл" более 20 лет оказывает неоценимую поддержку нашему клубу как титульный спонсор, а в прошлом году компания приобрела 100% акций "Спартака" и стадиона красно-белых на Северо-Западе Москвы. Переименование стадиона - часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры "Спартака". Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет "Спартаку" добиться новых больших побед!", - говорится на официальном сайте "Спартака".