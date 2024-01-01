«Краснодар» предложит новый контракт Ивичу на зимних сборах («РБ Спорт»)
«Краснодар» предложит новый контракт Владимиру Ивичу во время зимних сборов.
По информации «РБ Спорт», клуб намерен провести переговоры с 46-летним главным тренером. «Быки» хотят продлить соглашение с сербом.
Во время сборов в Дубае руководство клуба предложит новый контракт Ивичу. В «Краснодаре» довольны его работой и хотели бы продлить сотрудничество.
Действующий контракт Ивича рассчитан до 31 декабря 2024 года.
После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.