$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

«Краснодар» предложит новый контракт Ивичу на зимних сборах («РБ Спорт»)

«Краснодар» предложит новый контракт Владимиру Ивичу во время зимних сборов.

«Краснодар» предложит новый контракт Ивичу на зимних сборах
© РИА Новости

По информации «РБ Спорт», клуб намерен провести переговоры с 46-летним главным тренером. «Быки» хотят продлить соглашение с сербом.

Во время сборов в Дубае руководство клуба предложит новый контракт Ивичу. В «Краснодаре» довольны его работой и хотели бы продлить сотрудничество.

Действующий контракт Ивича рассчитан до 31 декабря 2024 года.

После 18 проведенных туров «Краснодар» лидирует в текущем чемпионате Мир Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на два очка.

Футбол
Зенит