«Краснодар» предложит новый контракт Ивичу на зимних сборах

«Краснодар» предложит новый контракт Владимиру Ивичу во время зимних сборов.

По информации «РБ Спорт», клуб намерен провести переговоры с 46-летним главным тренером. «Быки» хотят продлить соглашение с сербом.

Во время сборов в Дубае руководство клуба предложит новый контракт Ивичу. В «Краснодаре» довольны его работой и хотели бы продлить сотрудничество.

Действующий контракт Ивича рассчитан до 31 декабря 2024 года.