Лунев: однажды меня доставили в полицейский участок в Азербайджане

«Как быстро удалось освоиться в «Карабахе»? Адаптация давно уже закончилась. Понятно, что в плане общения легче, чем в «Байере» — здесь русскоговорящая страна. С бытовыми моментами тоже проще, только сперва было сложно привыкнуть к местному стилю вождения, это просто уникально. Как в Египте — вечно сигналят, ездят как хотят. При этом, когда ты едешь по правилам, тебя всё равно останавливают и штрафуют непонятно за что. Попадал ли на местных гаишников? Больше того — меня уже один раз даже доставляли в полицейский участок. Как так вышло? Отвёз семью в торговый центр, а сам отправился на базу — у нас был заезд, предыгровой день. Спокойно ехал по одной из главных улиц. Я знаю их правила дорожного движения, понимаю, что нельзя резко перестраиваться, что это приравнивается к лихачеству.



И вдруг меня догоняет полицейская машина с мигалками, тормозит. И дальше начинается разводняк, мол, вы быстро ехали, быстро меняли полосы. Прошу показать запись с камер, объясняю, что перестраивался, поскольку мне нужно поворачивать. Плюс ко всему в тот момент я грипповал, был болезненный вид, так они сразу начали говорить — ты выпивал. Предложил им пройти алкотестер, прошёл, но всё равно отвезли в отделение. Там ко мне выходит их главный и опять начинает рассказывать, что я неправильно перестраивался. Как только я заговорил про алкотестер, он сразу перешёл с русского на азербайджанский. В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал. Но штраф мне заплатить всё равно пришлось, потому что там, если тебя привозят в полицейский участок, ты обязан заплатить вне зависимости от того, прав или нет», — приводит слова Лунёва издание «РБ Спорт».