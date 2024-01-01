«Айнтрахт» арендовал футболиста «Манчестер Юнайтед» ван де Бека
«Айнтрахт» арендовал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
Арендное соглашение 26 летнего голландца рассчитано до конца сезона и включает опцию выкупа.
В текущем сезоне ван де Бек провел два матча. Ранее хавбек выступал за «Эвертон» и «Аякс», в составе которого стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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