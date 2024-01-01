Лидер РПЛ предложит новый контракт главному тренеру

Лидер нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» предложит новый контракт главному тренеру во время зимних сборов в ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В клубе довольны работой сербского специалиста и хотят, чтобы он продолжил руководить командой. 46-летний Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года, действующий контракт с тренером рассчитан до конца 2024-го.

Под руководством Ивича «Краснодар» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на первом месте. По итогам 18 туров южане набрали 38 очков и опережают «Зенит» на два балла.

До приезда в Россию Ивич работал тренером греческого ПАОКа, израильского «Маккаби» и английского «Уотфорда». С ПАОКом он выигрывал Кубок Греции, с «Маккаби» дважды становился чемпионом Израиля.