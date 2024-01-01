Вратарь Лунев рассказал, как бакинские полицейские «разводили» его
Футболист Андрей Лунев, вратарь сборной России и азербайджанского клуба «Карабах», рассказал, что однажды в Баку местные полицейские остановили его, доставили его в участок и пытались «развести». Об этом пишет «РБ-Спорт».
Спортсмен пояснил, что спокойно ехал по одной из главных улиц, соблюдал правила дорожного движения, не допускал резких перестроений. Внезапно, заметил Лунев, его догнала полицейская машина с мигалками и принудила остановиться.
«И дальше начинается разводняк, мол, вы быстро ехали, быстро меняли полосы», — уточнил вратарь.
Первоначально, отметил футболист, его обвинили в резком перестроении, а затем в вождении в нетрезвом виде. Он попросил предоставить записи видеокамер, проверить его на алкотестере. Стражи порядка, добавил он, отказались и повезли его в отделение, где снова предъявили обвинения.
Лунев пояснил, что позвонил сотруднику клуба, тот приехал и провел переговоры с полицией. Вместе с тем, футболисту пришлось заплатить штраф, так как там, «если тебя привозят в полицейский участок, ты обязан заплатить вне зависимости от того, прав или нет».
По данным портала, вратарь перешел в «Карабах» (базируется в Баку) летом 2023 года из немецкого «Байера». В бакинском ФК он стал основным вратарем и помог команде выйти в плей-офф Лиги Европы.