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«Первая любовь». Кокорин выложил таинственный пост на Новый год

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин выложил таинственный пост в своих соцсетях на Новый год.

«Первая любовь». Кокорин выложил таинственный пост на Новый год
© БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

Публикация футболиста состоит из двух фотографий. На первой запечатлён он, а на второй — надпись «First Amore», что переводится как «первая любовь».

Скриншот

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Кокорин принял участие в 15 матчах за «Арис» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе «Ариса» россиянин выступает на правах аренды. Полноценный контракт Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине». Однако тренерский штаб «фиалок» не рассчитывает на Александра, поэтому форвард уже второй сезон подряд играет в чемпионате Кипра на правах аренды.

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