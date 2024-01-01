СМИ: «Атлетико» перехватил Гринвуда у «Барселоны»

Мадридский «Атлетико» опередил каталонскую «Барселону» в борьбе за подписание крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который выступает на правах аренды в испанском «Хетафе». Об этом сообщает Metro.

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Напомним, «Барселона» готова была заплатить за футболиста «Манчестер Юнайтед» £ 40 млн (€ 46 млн). Помимо этого, сине-гранатовые предложили Гринвуду при переходе в команду взять футболку с 10-м номером

Отметим, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.