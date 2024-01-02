Тренер сборной Португалии оценил текущий уровень Роналду

«Конечно. Роналду невероятен в своей способности по-настоящему заново изобрести себя. Это не тот игрок, которого мы видели в первый период в «Манчестер Юнайтед», он не вингер. Теперь он нападающий, который знает о качестве движений в штрафной площади и представляет собой невероятную игру. И он опытный», — приводит слова Мартинеса The Times.