Килиан Мбаппе близок к переходу в "Реал"

Один из лучших футболистов мира форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе сделал еще один шаг к переходу в мадридский "Реал".

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По информации портала El Chiringueto, Мбаппе уже забронировал дом в испанской столице. Параллельно Килиан тесно общается с президентом "королевского клуба" Флорентино Пересом, который уже несколько лет мечтает подписать нападающего.

По предварительным данным, "Реал" дал Мбаппе время до 15 января на окончательное решение. Чуть ранее стало известно, что игрок отказался продлевать контракт с "ПСЖ", истекающий летом этого года. Соответственно, испанский гранд может бесплатно заполучить Килиана.