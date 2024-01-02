Головин включен в сборную 2023 года Лиги 1 по версии L'Equipe

Головин включён в сборную 2023 года Лиги 1 по версии L'Equipe
Французское спортивное издание L'Equipe включило российского полузащитника Александра Головина в сборную лучших футболистов чемпионата Франции по итогам 2023 года.
27-летний полузащитник сборной России и выступающего во французской Лиге 1 "Монако" Александр Головин включён французским изданием L'Equipe в сборную лучших игроков чемпионата Франции в 2023 году.
В текущем сезоне на счету Головина 5 забитых голов и 2 результативных паса в 15 матчах Лиги 1. По итогам 17 сыгранных туров национального первенства Франции "Монако" идёт третьим в турнирной таблице, набрав 33 очка.