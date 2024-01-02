Челикович: в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей

«Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч», — приводит слова Челиковича издание «РБ Спорт».