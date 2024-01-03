Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за футболиста сборной Бразилии

Футболист «Флуминенсе» и сборной Бразилии Нино станет футболистом петербургского «Зенита», передает Itatiaia.

Трансфер футболиста обойдется сине-бело-голубым в €5 млн. Всю сумму «Зенит» выплатит одним платежом наличными.

Нино был близок к переходу в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест», но английский клуб так и не договорился с «Флу» о форме выплат.

В сезоне-2023 Нино в составе «Флуминенсе» стал победителем Кубка Либертадорес.