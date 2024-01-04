«Манчестер Юнайтед» прервал аренду Регилона

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию досрочного прекращения арендного соглашения с испанский защитником Серхио Регилоном. Игрок вернётся в расположении «Тоттенхэма» в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

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В текущем сезоне защитник принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.