«Интер» заплатит 7 млн евро за трансфер Бьюкенена из «Брюгге». С бонусами сумма может составить 10 млн
«Интер» заплатит семь миллионов евро за переход Таджона Бьюкенена.
«Интер» и «Брюгге» ведут переговоры и близки к договоренности о трансфере 24-летнего полузащитника.
Итальянский клуб заплатит семь миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход игрока.
С учетом бонусов общая сумма может составить десять миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи.