Мората: это правда, что летом я был близок к переходу в «Интер»

«У меня очень хорошие отношения с нынешним тренером и спортивным директором «Интера» Мароттой. В своё время он подписал меня в «Ювентус», и наши с ним отношения всегда оставались прекрасными. Да, это правда, что я был близок к переходу в «Интер». К счастью, у меня было довольно много вариантов, но после того, как я поговорил с Симеоне, я понял, что лучшим решением для меня будет остаться в «Атлетико», — приводит слова Мораты AS.