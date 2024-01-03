Перейра прокомментировал работу Энрике во главе «ПСЖ»

«Я думаю, что с тех пор, как прибыл Луис Энрике, он высказал своё мнение обо всех игроках и о клубе. Мы видим, что это долгосрочный проект, и мы должны ему доверять. Я думаю, что Лучо делает хорошую работу, долгосрочную работу. И тот факт, что мы заняли второе место в Лиге чемпионов, не должен ставить всё под сомнение. Я думаю, что ему удастся сделать здесь хорошие дела.