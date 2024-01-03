Семин назвал самый запоминающийся матч в 2023 году

«Самый запоминающийся матч в 2023 году? Мне понравилась игра в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром», которая закончилась со счётом 1:1», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.