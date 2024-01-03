Интересующий «Зенит» бразильский футболист отказывался играть в России

Петербургский «Зенит» заинтересован в подписании бразильского футболиста Нино. Об этом в соцсети X сообщил журналист Виктор Лессо.

По информации источника, 26-летний защитник «Флуминенсе» не хотел играть в России и ждал предложения из Англии, которое не поступило. Отмечается, что между бразильцем и российским клубом уже есть устная договоренность о контракте, сумма которого составит порядка пяти миллионов евро.

Также Лессо рассказал, что в 2022 году Нино поступало предложение с Украины. Однако игрок отказался от контракта в размере шести миллионов евро.