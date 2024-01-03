В УЕФА заявили, что российские журналисты могут аккредитоваться на чемпионат Европы

"Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024. Предполагаемые даты открытия и закрытия медиапортала УЕФА для аккредитации на чемпионат Европы: с 10:00 мск 15 января до 16:00 мск 18 апреля", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА в ответ на вопрос о том, будут ли допущены к работе на турнире российские журналисты.