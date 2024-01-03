Тренер «Барселоны» Хави: мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе

«Холанд или Мбаппе? Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барселоне» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков.



Я доволен игроками, которые у меня есть. Нам нужно достичь нашего лучшего уровня, так как в этом клубе мы всегда должны быть на высшем уровне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).