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Тренер «Барселоны» Хави: мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кого из игроков он бы хотел видеть в своей команде — Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Тренер «Барселоны» Хави: мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе
© Чемпионат.com

«Холанд или Мбаппе? Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барселоне» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков.

Я доволен игроками, которые у меня есть. Нам нужно достичь нашего лучшего уровня, так как в этом клубе мы всегда должны быть на высшем уровне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

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