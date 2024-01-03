Тренер «Барселоны» Хави: мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кого из игроков он бы хотел видеть в своей команде — Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.
«Холанд или Мбаппе? Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барселоне» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков.
Я доволен игроками, которые у меня есть. Нам нужно достичь нашего лучшего уровня, так как в этом клубе мы всегда должны быть на высшем уровне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).
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