Футболист «Ниццы» получил условный срок за разжигание ненависти

Алжирского защитника французской «Ниццы» Юсефа Аталя наказали за разжигание расовой ненависти в социальных сетях. Об этом сообщает Nice-Matin.

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Футболист получил восемь месяцев тюремного заключения условно. Также уголовный суд Ниццы обязал Аталя выплатить штраф в размере 45 тысяч евро.

Ранее 27-летний защитник опубликовал видео с поддержкой народа Палестины. Также футболист выкладывал фотографии в футболке сборной Алжира и шарфе цветов Палестины. Позднее он извинился и удалил эти посты.