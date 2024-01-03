Бояринцев объяснил, почему Бонгонда потерял место в стартовом составе «Спартака»

«Его выбил из состава Зиньковский – хороший и качественный футболист. Бонгонда не выдержал конкуренции. Это же не значит, что он плохой. Просто есть игрок, который сильнее на данный момент, и тренер предпочитает его», – приводит слова Бояринцева Metaratings.