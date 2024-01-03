Сулейманов забил второй гол за «Арис» в чемпионате Греции

Команда из Салоников в среду проиграла со счетом 2:3. Один из голов забил российский футболист Магомед Шапи Сулейманов, который отличился на 14 й минуте встречи. Для россиянина этот гол стал вторым в нынешнем чемпионате. Также на его счету три результативные передачи. Он провел в турнире 13 матчей.