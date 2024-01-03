Сулейманов забил второй гол за «Арис» в чемпионате Греции, команда проиграла «Астерасу»
«Арис» в гостях уступил «Астерасу» в матче 16 го тура чемпионата Греции по футболу.
Команда из Салоников в среду проиграла со счетом 2:3. Один из голов забил российский футболист Магомед Шапи Сулейманов, который отличился на 14 й минуте встречи. Для россиянина этот гол стал вторым в нынешнем чемпионате. Также на его счету три результативные передачи. Он провел в турнире 13 матчей.
Сулейманов является игроком «Ариса» с сентября 2023 года. Клуб из Греции арендовал форварда «Краснодара» до июня 2024 года.
«Арис» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПАОКа на 11 баллов.