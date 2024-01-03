Раскрыты причины сомнений Артура в переходе в «Зенит»

По информации источника, «Палмейрас» и «Зенит» всё ещё ведут переговоры по трансферу Артура, однако будущее нападающего остаётся неопределённым. Бразилец не уверен, что переход в санкт-петербургский клуб положительным образом скажется на его карьере. Отмечается, что Артур сомневается в переезде в Россию из-за климата и того, что его семья будет далеко.