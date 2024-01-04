Названы три причины, по которым Артур сомневается в переходе в «Зенит»

Трансфер футболиста "Палмейраса" Артура в петербургский "Зенит" застопорился по трем причинам. Об этом сообщает Globo Esporte.
Первая причина — сомнения самого нападающего, который не уверен в желании переезжать в Россию из-за климата и разлуки с семьей. Вторая причина — игрок хочет вернуть себе потерянное место в основном составе "Палмейраса", чтобы доказать свой уровень. Еще одним фактором, который отдалил Артура от перехода в "Зенит", стала смена агентов игрока.
Отмечается, что "Зенит" сохраняет интерес к Артуру, однако стороны не спешат искать компромиссы в переговорах. Скорее всего, форвард начнет подготовку к возобновлению сезона с бразильским клубом.
25-летний Артур выступает за "Палмейрас" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2027 года.
"Зенит" после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, "Краснодара". В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский "Спартак". Точная дата и время игры пока неизвестны.