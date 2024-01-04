Названы три причины, по которым Артур сомневается в переходе в «Зенит»

Трансфер футболиста "Палмейраса" Артура в петербургский "Зенит" застопорился по трем причинам. Об этом сообщает Globo Esporte.

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Первая причина — сомнения самого нападающего, который не уверен в желании переезжать в Россию из-за климата и разлуки с семьей. Вторая причина — игрок хочет вернуть себе потерянное место в основном составе "Палмейраса", чтобы доказать свой уровень. Еще одним фактором, который отдалил Артура от перехода в "Зенит", стала смена агентов игрока.

Отмечается, что "Зенит" сохраняет интерес к Артуру, однако стороны не спешат искать компромиссы в переговорах. Скорее всего, форвард начнет подготовку к возобновлению сезона с бразильским клубом.

25-летний Артур выступает за "Палмейрас" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2027 года.