Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана может сыграть два матча за сутки

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана может сыграть два матча за сутки, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» и камерунской сборной пришли ко всем соглашениям, поэтому Онана поедет на Кубок африканских наций сразу после матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», который пройдёт 14 января.

При этом 15 января сборная Камеруна на групповой стадии сыграет с национальной командой Гвинеи.