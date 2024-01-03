Гасперини отметил игру Миранчука в матче «Аталанты» против «Сассуоло»

— Очень положительный результат. Миранчук, Хольм, Де Кетеларе — все молодцы. Второй гол получился очень красивым благодаря участию всех трех атакующих игроков.



Мне понравилось отношение к этой игре, в Кубке Италии уже были сенсационные результаты. Мы подошли к матчу с правильным настроем.



Формула Кубка Италии такова, что она немного несбалансированная, иногда жеребьевка может быть в вашу пользу, иногда — нет. Сложность игры с «Миланом» очевидна, но мы также хотим пройти в следующий раунд, — приводит слова Гасперини TMW.