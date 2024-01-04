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Романцев объяснил, почему не вернется к тренерству

Бывший наставник московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев признался, что не планирует возобновлять тренерскую карьеру. Его слова передает ТАСС.

Романцев объяснил, почему не вернется к тренерству
© Twitter «Спартака»

"Не думал об этом. Нет, не смогу. Видимо, работая в таком режиме, выжал себя надолго, если не до конца. Чтобы работать, нужно быть готовым 24 на семь думать, двигаться, что-то делать, работать. У меня нет таких сил, я к футболу очень честно отношусь. Поэтому таких мыслей нет", - заявил специалист, которому 4 января исполнилось 70 лет.

Олег Романцев тренировал "Спартак" с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

В 2009–2012 годах он был тренером-консультантом "Спартака", после чего завершил активную трудовую деятельность в футболе.

Сборную России Романцев тренировал с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. Под его руководством национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002.

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