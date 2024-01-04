Романцев объяснил, почему не вернется к тренерству

"Не думал об этом. Нет, не смогу. Видимо, работая в таком режиме, выжал себя надолго, если не до конца. Чтобы работать, нужно быть готовым 24 на семь думать, двигаться, что-то делать, работать. У меня нет таких сил, я к футболу очень честно отношусь. Поэтому таких мыслей нет", - заявил специалист, которому 4 января исполнилось 70 лет.