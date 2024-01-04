Мбаппе высказался об игре с Месси

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об игре с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Его слова приводит RMC Sport.

Мбаппе признался, что скучает по возможности играть рядом с Месси.

«Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один», — поделился француз.

15 июля 36-летний Месси пополнил состав американского «Интер Майами». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Вместе с командой он стал обладателем Кубка лиг.