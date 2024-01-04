Дядюн рассказал, как сорвался его переход из «Рубина» в «Локомотив»

Бывший нападающий «Рубина», «Динамо» и ряда других российских клубов Владимир Дядюн заявил в интервью «Матч ТВ», что после сезона в нальчикском «Спартаке» был близок к переходу в «Локомотив» и даже прошел медицинское обследование, но его трансфер сорвал бывший спортивный директор и гендиректор казанского клуба Рустем Сайманов. Последним профессиональным клубом Дядюна является воронежский «Факел», который он покинул летом 2022 года. В минувшем году форвард выступал за ряд любительских клубов, в том числе за «Чисто Питер» в МФЛ. За «Спартак» из Нальчика Дядюн выступал в 2010 году на правах аренды. — Там же Красножан в «Локомотив» ушел и меня он с собой звал. И «Рубин», соответственно, пригласил на сборы. Я играю, забиваю там, но руководству говорю: «Хотел бы в «Локомотив» все таки, потому что у Красножана у меня получается хорошо». А Бекиич три года меня по арендам засовывал. Контракт при этом был небольшой — 90 тысяч рублей в месяц, хотя практически все вокруг получали миллионы. Красножан приезжал, разговаривал с Бердыевым. Тот отвечал: «Нет, Дядюна я не отдам». — Почему? — Я для себя это так объяснял: никогда у «Рубина» не было воспитанников в главной команде. Курбану Бекиевичу же тоже нужно было отчитываться: как академия работает, кого выпускает. И я был лицом этой школы. Меня считали воспитанником омско татарского футбола, при этом я давал результат. Я пер, чувствовал себя на кураже. Между сборами даже тайком выбрался на МРТ для «Локомотива». Мне нарисовали цифры, порядка полумиллиона евро в месяц. В принципе, дело даже не в деньгах было, я вообще о деньгах по ходу карьеры думал в последнюю очередь, поэтому и сейчас легко про них говорю. Хотел играть, быть востребованным и получать удовольствие от футбола. — И почему не перешел? — Потому что Смородской позвонил Сайманов и в крайне жесткой форме сказал, что Дядюн будет играть в «Рубине» — и это не обсуждается. Одновременно с этим Бекиич связался со мной и сказал самые важные слова: «Вижу тебя в основе, будешь играть». Ответил ему так: «Бекиич, вы меня три года по арендам отдаете, я вашего доверия не чувствую». Завершающим этапом этой истории стал разговор Сайманова со мной и моим отцом. Мы поговорили, и только тогда я понял, что действительно нужен «Рубину». Они сделали первый мой хороший контракт, и я остался. Думаю, это был правильный выбор — Красножан не так долго проработал в «Локомотиве», а я все «золотое» время в Казани застал, поиграл в Европе, — сказал Дядюн в интервью корреспонденту «Матч ТВ». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.