В Испании сравнили лидера Ла Лиги с «Зенитом» Аршавина
Испанский журналист Серхио Кортина сравнил стиль футбола, который сейчас показывает "Жирона", с игрой петербургского "Зенита" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08. Об этом он написал в соцсети Х.
"Когда я смотрю матчи "Жироны", то вспоминаю тот самый "Зенит", когда лидером команды был Андрей Аршавин. Тогда им удалось выиграть Кубок УЕФА. Сборная Испании на Евро-2008 действовала схоже по стилю. Создается впечатление, будто бы нельзя показать игру лучше, чем это сейчас делает "Жирона", — написал Кортина.
В текущем сезоне чемпионата Испании "Жирона" набрала 48 очков после 19-ти туров. Команда уступает лидеру чемпионата, мадридскому "Реалу", лишь по дополнительным показателям.
В 19-м туре Ла Лиги "Жирона" на своем поле обыграла мадридский "Атлетико". Встреча завершилась со счетом 4:3. Голами у победителей отметились Валери, Савио, Дейли Блинд и Иван Мартин. В составе "Атлетико" забитые мячи на счету Альваро Мораты, оформившего хет-трик.
В мае 2008 года "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА, победив в финале турнира шотландский "Глазго Рейнджерс" (2:0).