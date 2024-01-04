В Испании сравнили лидера Ла Лиги с «Зенитом» Аршавина

"Когда я смотрю матчи "Жироны", то вспоминаю тот самый "Зенит", когда лидером команды был Андрей Аршавин. Тогда им удалось выиграть Кубок УЕФА. Сборная Испании на Евро-2008 действовала схоже по стилю. Создается впечатление, будто бы нельзя показать игру лучше, чем это сейчас делает "Жирона", — написал Кортина.