Артур опасается перехода в «Зенит» из-за ситуации на Украине

По информации источника, переговоры между «Палмейрасом» и «Зенитом» о трансфере Артура вновь вышли на первый план на прошлой неделе после встречи нового агента нападающего с двумя клубами. Сам Артур, однако, не совсем уверен в правильности варианта с переездом в Восточную Европу. Стороны пытаются убедить Артура в том, что трансфер будет привлекательным с финансовой точки зрения. Бразилец, однако, опасается переезда в Россию из-за сложной политической ситуации на Украине. Итоговое решение должно быть принято в ближайшие дни.