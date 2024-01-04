Капитана «Спартака» назвали «дыркой в защите»
Бывший футболист "Кубани" Владимир Обедзинский в комментарии "Евро-Футбол.Ру" резко высказался о капитане московского "Спартака" Георгии Джикии.
"Куда Джикии "Краснодар"? Зачем он там нужен? Играть или на лавке сидеть? Джикия – это дырка в защите. Может, объявится еще в Первой лиге или, например, перейдет в "Рубине". Он не тянет и вообще никогда мне не нравился. Защитник должен быть боец, должен быть резким, каким был Гранквист в "Краснодаре". Джикию утопил Абаскаль? Да он сам себя утопил!" – заявил Обедзинский.
Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.
После 18 туров РПЛ "Спартак", набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. "Спартак" отправится на выезд к петербургскому "Зениту".