Капитана «Спартака» назвали «дыркой в защите»

"Куда Джикии "Краснодар"? Зачем он там нужен? Играть или на лавке сидеть? Джикия – это дырка в защите. Может, объявится еще в Первой лиге или, например, перейдет в "Рубине". Он не тянет и вообще никогда мне не нравился. Защитник должен быть боец, должен быть резким, каким был Гранквист в "Краснодаре". Джикию утопил Абаскаль? Да он сам себя утопил!" – заявил Обедзинский.