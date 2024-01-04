Евгений Ловчев подвел итоги 2023 года для российского футбола

«Чего-то нового, необычного, что бы двигало наш футбол вперед, не увидел. Не вернулись мы и в международный футбол, бан продолжился. Из того, что осталось, как прежде — в футболе по-прежнему есть деньги, это позволяет закупать иностранцев в большом количестве, что контрастирует с тем, что я постоянно слышу применительно к нынешней ситуации — ставке на свое, реализации шанса. Ничего этого нет. Мы смотрим одно и то же — есть деньги, люди набирают иностранцев и решают свои личные задачи. Завтра эти люди уйдут, сменят сферу деятельности — а в футболе нового ничего не останется.