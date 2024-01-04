Во Франции расследуют коррупционный скандал вокруг трансфера Неймара

Согласно сведениям источника, в коррупционной схеме подозреваются бывший вице-президент Французской ассамблеи Юг Ренсон и бывший директор «ПСЖ» по связям с общественностью Жан-Марьял Рибес, который мог использовать своё положение для получения конфиденциальной информации. Ренсона подозревают, что он мог повлиять на снижение налогов в сделке по Неймару. Взамен парламентарий якобы получил от «ПСЖ» билеты на матчи и ряд других привилегий.