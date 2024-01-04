Жиру может уйти из «Милана» на правах свободного агента

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может не продлить контракт с итальянским клубом и покинуть команду предстоящим летом на правах свободного агента, сообщает Football Italia.

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По информации источника, французский форвард пока не определился со своим будущим. 37-летний футболист хочет систематически появляться в стартовом составе команды, однако руководство миланцев не может ему этого гарантировать. Отмечается, что у возрастного нападающего имеются предложения от клубов из МЛС.