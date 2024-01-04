Газзаев выделил лучших молодых футболистов РПЛ

«В наших клубах есть молодые игроки. Салтыков из «Крыльев» неплохо себя проявил. Видно, что есть талант. Чалов тоже демонстрирует неплохую результативность. Тюкавин в «Динамо» не отстаёт. Есть ещё молодые игроки, но трудно сказать, чтобы кто-то из них выделялся. В каждой команде есть неплохие футболисты. Но всё познаётся в сравнении, а мы находимся в изоляции без Лиги чемпионов и Европы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.