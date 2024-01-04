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Россия планирует сыграть больше 8 товарищеских матчей в 2024-м

РФС планирует организовать более 8 матчей для сборной России в 2024 году.

Россия планирует сыграть больше 8 товарищеских матчей в 2024-м
© Sports.ru

Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Планируем два матча сыграть в марте, два-три – в июне. Дальше также есть определенные наметки – на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше.

Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно», – сказал Митрофанов.

На 21 марта в Москве запланирован товарищеский матч между сборными России и Сербии.

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