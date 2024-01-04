«Реал» готов отказаться от трансфера Холанда ради подписания Мбаппе

Мадридский «Реал» готов отказаться о подписания норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда ради трансфера 25-летнего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает французское издание MadeinFoot со ссылкой на информацию от испанского журналиста Хосепа Педрероля.

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По информации источника, окружение норвежского нападающего каждую неделю находится в тесном контакте с директорами мадридского «Реала», чтобы поддерживать хорошие отношения с руководством «сливочных».

Тем не менее сообщается, что лица, принимающие решения в Мадриде, предпочли бы, чтобы Килиан Мбаппе, а не Холанд, надел футболку «Реала» на официальное открытие нового стадиона клуба в следующем сезоне. Таким образом, «Реал» готов отказаться от трансфера Холанда в случае успешных переговоров по переходу Мбаппе.