Ахметов переходит из «Краснодара» в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в ближайшее время станет игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал «Это футбол, брат».

Напомним, таблицу Российской Премьер-Лиги сейчас возглавляет «Краснодар» — у «быков» 38 очков за 18 матчей чемпионата. На втором месте располагается «Зенит». В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо», набравшее 32 очка за 18 встреч.