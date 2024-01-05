Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии

Минутами ранее закончился матч между «Ювентусом» и «Салернитаной» (6:1) в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Эта игра стала заключительной на этой стадии национального турнира, таким образом, определились все пары четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с грядущими противостояниями.