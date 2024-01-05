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Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии

Минутами ранее закончился матч между «Ювентусом» и «Салернитаной» (6:1) в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Эта игра стала заключительной на этой стадии национального турнира, таким образом, определились все пары четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с грядущими противостояниями.

Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии
© championat.com

1/4 финала Кубка Италии

«Фиорентина» — «Болонья». Матч пройдёт 9 января в 23:00 мск.

«Лацио» — «Рома». Матч пройдёт 10 января в 20:00 мск.

«Ювентус» — «Фрозиноне». Матч пройдёт 10 января в 20:00 мск.

«Милан» — «Аталанта». Матч пройдёт 10 января в 23:00 мск.

По жеребьёвке в первом полуфинале встретятся победители первой и третьей пары, а во втором — победители второй и четвёртой пары.

Предыдущим обладателем титула является «Интер».

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