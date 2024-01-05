Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии
Минутами ранее закончился матч между «Ювентусом» и «Салернитаной» (6:1) в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Эта игра стала заключительной на этой стадии национального турнира, таким образом, определились все пары четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с грядущими противостояниями.
1/4 финала Кубка Италии
«Фиорентина» — «Болонья». Матч пройдёт 9 января в 23:00 мск.
«Лацио» — «Рома». Матч пройдёт 10 января в 20:00 мск.
«Ювентус» — «Фрозиноне». Матч пройдёт 10 января в 20:00 мск.
«Милан» — «Аталанта». Матч пройдёт 10 января в 23:00 мск.
По жеребьёвке в первом полуфинале встретятся победители первой и третьей пары, а во втором — победители второй и четвёртой пары.
Предыдущим обладателем титула является «Интер».
Чемпионат.com: главные новости