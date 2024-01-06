Микель Артета высказался о потере ключевых игроков «Арсенала» в нынешнем сезоне

«Травма Юрриена Тимбера стала огромным ударом. Каждый с первого дня мог видеть, что он собирается привнести в команду. Универсальность, качество, лидерство. Это способности, которых нам не доставало в задней линии.

Мы открыты на трансферном рынке, но, опять же, акцент делается на том, чтобы максимально использовать игроков, которые у нас уже есть. Мы будем работать вместе с руководством для того, чтобы понять, есть ли у нас какие-либо хорошие варианты для покупки, но, как я сказал, в первую очередь сосредоточимся на уже имеющихся футболистах», – приводит слова Артеты Standard Sport в соцсетях.