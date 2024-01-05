Болельщики Евролиги выступили в поддержку Белгорода

Сербские болельщики поддержали жителей Белгорода после обстрелов ВСУ, сообщает РИА Новости. Фанаты развернули баннер с надписью «Белгород, мы с тобой» во время матча Евролиги.

Речь идет об игре 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу между «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Матч прошел в Белграде 4 января.

Жертвами ракетного удара, который ВСУ 30 декабря нанесли по Белгороду, стали 25 человек, в том числе пять детей. Более ста человек пострадали. В Минобороны РФ сообщили, что удар был произведен ракетами «Ольха» и снарядами чешской системы залпового огня Vampire.