Спортдиректор «Оренбурга» о новичке клуба: вы так говорите, будто он 20 девушек положил
Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, как реагирует на скандал вокруг новичка команды Хорди Томпсона. Своим мнением он поделился со Sport24.
"Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию "Оренбурга". Ну, с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом.
Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать", — заявил Андреев.
Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Руководство чилийского клуба "Коло-Коло" отпустило Томпсона в "Оренбург" на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за €1,1 млн.
"Оренбург" после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Вторая часть РПЛ стартует в марте 2024 года.