Тихонов назвал худшую команду первой части сезона РПЛ

— Худшая команда первой части РПЛ — «Сочи», которая идет на последнем месте. Все прекрасно понимаем, где был «Сочи» два года назад и сейчас. Федотов показал, что он может работать. Он делал это в «Оренбурге» и показал в «Сочи».



Конечно, сопутствовала доля везения. Но та игра, которая была у «Сочи» при Федотове, и тот состав, который был — это было оптимально для команды. ЦСКА не хватает скамейки для улучшения игры. Где то заменами можно улучшить игру.



Мы прекрасно понимаем, что у них маленькая скамейка. То, что ЦСКА находится там, где находится — оптимально. Но у них самая стабильная игра, — цитирует Тихонова Sport24.