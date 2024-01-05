В «Зените» ответили на вопрос о трансфере игрока из клуба-конкурента по РПЛ
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил в комментарии РИА Новости, что разговоры о трансфере футболиста "Краснодара" Ильзата Ахметова в петербургский клуб преждевременны.
"Преждевременно говорить", - сказал Медведев, комментируя слухи о планах сине-бело-голубых по выкупу контракта Ахметова у "быков".
4 января Telegram-канал "Это футбол, брат!" сообщил, что Ахметов в зимнее трансферное окно перейдет из "Краснодара" в "Зенит". По данным "Чемпионата", сумма трансфера составит около 100 млн рублей.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. В составе сборной России Ахметов сыграл девять матчей.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" отстает на два балла и расположился на второй строчке.