Губерниев назвал глупым высказывание спортдиректора клуба РПЛ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова спортивного директора футбольного клуба "Оренбург" Дмитрия Андреева, который фразой "с кем не бывает" оценил ситуацию с чилийским новичком клуба Хорди Томпсоном. Своим мнением телеведущий поделился со "Спорт-Экспрессом".
"Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: "С кем не бывает". Глупее высказывание придумать сложно", — заявил Губерниев.
Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Руководство чилийского клуба "Коло-Коло" отпустило Томпсона в "Оренбург" на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за €1,1 млн.
"Оренбург" после 18 туров чемпионата страны набрал 15 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Вторая часть Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в марте 2024 года.