Губерниев назвал глупым высказывание спортдиректора клуба РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова спортивного директора футбольного клуба "Оренбург" Дмитрия Андреева, который фразой "с кем не бывает" оценил ситуацию с чилийским новичком клуба Хорди Томпсоном. Своим мнением телеведущий поделился со "Спорт-Экспрессом".

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"Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: "С кем не бывает". Глупее высказывание придумать сложно", — заявил Губерниев.

Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Руководство чилийского клуба "Коло-Коло" отпустило Томпсона в "Оренбург" на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за €1,1 млн.